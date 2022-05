Family Walking a Brescia: il percorso e le iscrizioni

Una camminata solidale a sostegno del progetto Admo. È la Family Walking, evento collaterale della Bam, la Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon, in programma giovedì 2 giugno in Castello. Quest’anno la camminata solidale sostiene il progetto dell’Admo (Associazione donatori midollo osseo) «Insieme si va più lontano, già attivo nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale civile.

L’obiettivo è offrire ai piccoli pazienti sostegno nello studio, la possibilità di intraprendere corsi di chitarra, di teatro, di trucco e altre attività ludiche e momenti ricreativi, con spettacoli di intrattenimento. Per garantire loro, dato il lungo percorso di cura che affrontano, continuità scolastica e miglioramento dello stato di benessere.

Admo, Ail e Avis sono unite nella catena della solidarietà legata alla Family Walking: ogni anno scelgono un progetto di una delle tre associazioni al quale destinare i fondi raccolti. Il progetto Admo e quelli di Avis e Ail supportati negli anni dalla manifestazione sono stati presentati lunedì in Sala Libretti, nella sede del Giornale di Brescia.

«Il progetto è partito come esperienza pilota durante il Covid», ha ricordato Yuri Seneci, presidente provinciale di Admo. Ilaria Burlini, tesoriere regionale di Admo Lombardia, ha aggiunto che l’associazione ha attivato il supporto psicologico per il malato e le famiglie e previsto percorsi per il reinserimento scolastico.

La camminata solidale, che quest’anno torna in presenza e che partirà e arriverà in Castello attraversando il centro storico, è aperta a tutte le famiglie, come ha spiegato Loretta Pagliarini del Comitato organizzatore. Il ritrovo e le iscrizioni saranno il 2 giugno dalle 8.30 alle 9.45 nell’area eventi in Castello (per iscriversi ci si potrà recare in Castello anche sabato 28 maggio e al Centro commerciale Le Rondinelle sabato 28 e domenica 29 maggio), mentre la partenza è in programma per le 10 dalla fortezza cittadina.

L’intrattenimento e la diretta, dalle 9 alle 12, saranno a cura di Radiobresciasette, con Maddalena Damini, direttore artistico della radio, e Brio, coadiuvati da Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Presente anche il coro «Un cuore di voci», confermati la collaborazione con Uisp e con la Polizia locale e il sostegno del Centro commerciale le Rondinelle. Gabriele Pagliarini, presidente provinciale di Avis, e Giuseppe Navoni, presidente di Ail Brescia, hanno sottolineato «il forte legame tra le associazioni». Alla presentazione hanno partecipato anche gli assessori del Comune di Brescia alle Politiche giovanili e al Bilancio, Roberta Morelli e Fabio Capra.

