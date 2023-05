Elly Schlein al Parco Gallo: «Tornerò qui per festeggiare la prima sindaca di Brescia»

«Fatemi tornare qui fra una settimana per festeggiare la prima sindaca della storia di Brescia». La prima uscita a Brescia da segretaria nazionale del Pd cade ad una settimana dalle elezioni comunali. Elly Schlein è arrivata nella nostra città per sostenere i candidati in lista per il Pd, ma soprattutto la corsa alla Loggia del tandem del centrosinstra Laura Castelletti e Federico Manzoni che sono con lei sul palco montato al Parco Gallo.

La segretaria dem sa bene che la partita politica di Brescia trascende la semplice sfida locale e che la Loggia è una delle poltrone più ambite di questa tornata amministrativa e per questo motivo dopo aver ribadito la bontà dell'amministrazione uscente guidata da Del Bono, anche lui presente, rilancia sull'idea della continuità anche grazie ad una squadra fortissima.

Poi torna sui temi nazionali ed in particolare sul decreto lavoro appena varato dal Governo e affonda: «Non ce ne facciamo niente di una premier donna che non aiuta le altre donne a migliorare le loro condizioni di vita, introducendo il congedo parentale come è stato fatto in Spagna e che sta dando i primi risultati. Bisogna svoltare a partire dal salario minimo, perché il salario sotto una certa soglia è sfruttamento».

