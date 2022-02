Dote Trasporti, Regione Lombardia prorogata la misura

«Dote Trasporti», c’è il via libera della Giunta regionale a proseguire l’applicazione della misura. Un via libera che, percorso l’iter, vedrà applicazione concreta dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Nel dettaglio all’orizzonte ci sono contributi per i titolari di abbonamenti dell’alta velocità sulla tratta Milano-Brescia-Desenzano-Peschiera residenti in Lombardia. Complessivamente nel biennio verranno stanziati 600mila euro l’anno.

La misura mira a mantenere conveniente l’acquisto di abbonamenti validi per accedere a tutti i tipi di treni, compresi quelli dell’alta velocità. L’importo dei contributi potrà variare dai 10 ai 90 euro in funzione della spesa sostenuta dal viaggiatore. La «Dote Trasporti», in questa nuova fase, sarà riconosciuta per gli abbonamenti acquistati da marzo 2022 a febbraio 2024. La richiesta potrà essere presentata ogni sei mesi, dal primo ottobre di quest’anno. Dalla Regione viene precisato che la «Dote Trasporti» non verrà riconosciuta ai cittadini lombardi che comprano abbonamenti relativi all’alta velocità anche su tratte le cui destinazioni risultano fuori dai confini regionali, come Milano-Verona, Milano-Torino e Milano-Genova.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it