Dopo il pranzo di Natale, per i bresciani il pomeriggio è al museo

Natale al museo? Sì grazie! I bresciani non si sono fatti scappare l’opportunità di trascorrere una giornata di festa in maniera alternativa affollando le sale della Pinacoteca (con la mostra «Lorenzo Lotto. Incontri immaginati») e quelle temporanee del museo Santa Giulia dedicate a Lorenzo Mattotti e alla condizione femminile nel mondo intitolata «Finchè non saremo libere».

Famigliole intere anche con bimbi piccoli o gruppi di amici che dopo aver pranzato con i propri cari hanno voluto immergersi nella cultura e trascorrere così un Natale diverso dal solito. Molti i residenti in provincia che hanno approfittato della gratuità dell’ingresso, opportunità che per i cittadini vale tutto l’anno.

Qualcuno è rimasto inizialmente un po’ deluso perché sperava di poter ammirare la Croce di Desiderio o la chiesa di San Salvatore, che, come annunciato sul sito della Fondazione Brescia Musei non erano accessibili, dal momento che le sale visitabili erano quelle degli allestimenti in corso. Tutti però hanno comunque apprezzato le due esposizioni temporanee. E c’è stato anche chi da via Musei ha raggiunto la Tosio Martinengo rimanendo incantato dal nuovo allestimento.

Le voci di chi c'era

Tutti stupiti positivamente dall’ottimo afflusso di visitatori. Un’iniziativa, quella dell’apertura pomeridiana dalle 16 alle 20, che è stata molto apprezzata da tutti. «Sono molto contenta di esser venuta - afferma Beatrice che ha accompagnato la mamma Giuseppina -, non pensavo di trovare così tanta gente. È bello che i bresciani apprezzino i loro musei e la Pinacoteca è davvero uno spettacolo». Maria ci ha invece confidato che lei frequenta spesso le sale della pinacoteca, «soprattutto la sala rossa, che mi rilassa molto». Per altri tornare ad ammirare l’Angelo o il Cristo di Raffaello è come tornare a trovare dei vecchi amici, cui rendere omaggio almeno una volta l’anno. E con una certa soddisfazione gli addetti ai biglietti e alle sale dei due musei hanno dato riscontro del successo dell’iniziativa.

