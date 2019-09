Domenica ecologica: auto ferme e biglietto unico su bus e metrò

È scattata questa mattina alle 9 l'edizione numero 18 della «Domenica ecologica»: fino alle 18 è previsto il divieto di circolazione per tutti i veicoli motorizzati privati nella porzione di territorio comunale racchiusa all’interno delle vie Spalti San Marco, Vittorio Emanuele II, dei Mille, Calatafimi, Lupi di Toscana, Leonardo da Vinci, Pusterla, Turati e Piazzale Arnaldo.

Nelle medesime strade invece la circolazione sarà normalmente ammessa. Per agevolare gli spostamenti, in città sarà possibile usufruire dei mezzi pubblici con un biglietto unico, ossia un biglietto ordinario, valido però per l’intera giornata su tutta la rete del trasporto pubblico urbano (bus e metro) e anche extraurbano.

Lo stesso biglietto unico avrà validità anche in caso di acquisto di «mobile ticket», utilizzabile in metro e sui bus (si può comprare tramite sms o con BresciApp); sarà, infatti, sufficiente acquistare il biglietto e mostrarlo in caso di controlli attraverso il proprio smartphone. Per l’intera giornata sarà, quindi, possibile viaggiare con il biglietto ordinario da 1,40 euro nelle Zone 1 (Città) o 2 (hinterland), mentre con il biglietto ordinario da 1,90 euro (Zona 1+2) sarà possibile viaggiare nell’intera area urbana (Città + hinterland).

All’iniziativa ha aderito anche il Gruppo SIA Arriva, gestore del servizio di trasporto pubblico extraurbano, grazie alla cui collaborazione sarà possibile viaggiare per l’intera domenica con un solo biglietto integrato di fascia C (2,50 euro), valido su tutte le linee extraurbane e che consentirà anche a tutti i residenti in provincia di raggiungere la città e di muoversi liberamente con la rete urbana.

La «Domenica ecologica», momento clou della Settimana europea per la mobilità sostenibile, coincide anche con la giornata conclusiva del «Brescia Bike Festival», la tre giorni dedicata al mondo della bicicletta che contiene ben 18 eventi - tra laboratori, spettacoli, musica, sfide ed esposizioni - tra Largo Formentone, piazza Vittoria, piazza Paolo VI e piazzale Arnaldo.

