Domenica Brescia sarà di nuovo da bollino arancione

Torna il gran caldo in tutta la provincia. Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute annuncia che Brescia domenica sarà di nuovo, come il weekend scorso, da bollino arancione (condizioni meteo rischiose per la salute delle persone più fragili).

La nuova ondata di calore in arrivo parte già da oggi, con un weekend da bollino rosso (emergenza per forte ondata di calore) per quattro città del Sud: Campobasso, Catania, Palermo e Reggio Calabria. Questi centri urbani sono infatti gli unici, tra 27 considerati, contrassegnati come a forte rischio per tutta la popolazione. A riprendere per prima, già da domani, il livello arancione sarà Napoli (oggi era Bari, che nel weekend torna gialla). Ma già domenica la nuova ondata di calore espanderà il suo raggio.

Oltre ai quattro bollini rossi del Sud, saranno dieci le città con il bollino arancione: Brescia, Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Il motivo, spiega l'Ansa riprendendo il parere dei metereologi di Meteo.it, è una nuova rimonta dell'anticiclone africano, che porterà città come Milano, Bologna, Firenze e Roma a sfiorare i 35-36 gradi e il Sud a superare i 40 gradi.

