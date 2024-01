«Delitti bresciani», la puntata sul duplice omicidio della pizzeria «Da Frank»

Quell’11 agosto, migliaia di bresciani che sono stati percorsi da un brivido. Perché quella pizzeria d’asporto di via Valsaviore per tanti era casa, era ritrovo, era abitudine. E saperla trasformata nella scena di un delitto, con quattro spari in pieno giorno, è stato uno choc.

La nuova puntata del podcast «Delitti bresciani», disponibile da oggi sulle principali piattaforme audio, è dedicata al duplice omicidio di Francesco Seramondi e Giovanna Ferrari, titolari del notissimo locale «Da Frank». Marito e moglie, avevano fatto da mamma e da papà a generazioni di giovani che in quel locale concludevano le loro serate, magari dopo la discoteca.

La serie firmata da Andrea Cittadini, caposervizio di cronaca nera e giudiziaria del nostro giornale, ha superato nelle scorse settimane i 150mila download. Con il montaggio di Matteo Berta, tra i suoi punti di forza ha le interviste esclusive ai protagonisti, gli audio originali dei processi e delle testimonianze, ma anche i materiali inediti selezionati dal prezioso archivio dell’emittente televisiva locale Teletutto.

La prima puntata di «Delitti bresciani», dedicata all’omicidio di Desirée Piovanelli a Leno, ha aperto la strada ad altri 13 episodi. Tutti uniti da un fil rouge: al centro ci sono vicende di cronaca nera che da Brescia hanno varcato i confini della provincia, diventando casi nazionali.

Il podcast - che tra i suoi punti di forza ha - è interamente disponibile, gratis, su Spreaker e Spotify.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it