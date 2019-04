Delegazione di Gualdo arriva in città per abbracciare i bresciani

Emozione, fratellanza e gratitudine. Una rimpatriata carica di sentimenti e ricordi. Per la prima volta il sindaco Giovanni Zavaglini e una delegazione di insegnanti e alunni della scuola elementare di Gualdo, in gita scolastica a Brescia, hanno visitato la sede del nostro gruppo editoriale, incontrano i rappresentanti dei donatori della raccolta fondi e le varie istituzioni coinvolte nella costruzione della scuola distrutta dal terremoto.

E’ stato un susseguirsi di grazie, da una parte e dall’altra, di sorrisi e di lacrime. Una visita quella di bambini, mamme, papà e del sindaco di Gualdo per dire ancora una volta di quanto quella scuola sia sempre più importante per il paese di 800 anime nelle Marche. Una scuola costruita grazie alla generosità dei bresciani: 1 milione e 700 mila euro raccolti con oltre 3500 donazioni, in testa quelle dell’Editoriale bresciana e della Fondazione della comunità bresciana.

Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Ma quello con il Giornale di Brescia non è l'unico legame rimasto: ci sono gli alpini e la comunità di Castrezzato che, ad esempio, ha riempito di volumi gli scaffali della biblioteca di Gualdo. Comunità che si sono incontrate, lettori a cui va il ringraziamento tramite il nostro giornale e Teletutto.

Una scuola che non è solo luogo dove i bimbi del borgo si formano e diventano grandi, ma anche un punto d'incontro per la comunità che continua a crescere.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it