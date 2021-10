Ddl Zan, in centinaia in piazza Mercato a Brescia

Bandiere arcobaleno e luci led a illuminare la piazza e, metaforicamente, i diritti civili di chi non vuole più restare in un cono d'ombra. Dopo le proteste di ieri a Milano, Roma, Vicenza e Cuneo, sono 42 le città, tra cui anche Brescia, nelle quali è in corso o in programma la protesta per l'affossamento della proposta di legge contro l'omotransfobia. Nella nostra città centinaia di persone si sono riunite alle 21 in piazza del Mercato su impulso dell'Arcigay locale.

Tra i circa cinquecento manifestanti c'erano persone appartenenti alla comunità Lgbtqia+, tante famiglie e anche qualche curioso, tutte unite per chiedere che la legge di tutela in favore delle persone disabili e contro l’omotransfobia diventi finalmente realtà.

«Il Paese sta rispondendo allaandata in scena l'altro ieri al Senato - ha detto ieri Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay -. Questo è il Paese reale, quello delle persone che lottano contro l'odio e che protestano contro una lobby di parlamentari privilegiati che si sono presi gioco di loro».

«La manifestazione - è stato detto - rappresenta la scollatura tra la gente e la politica». «Vergogna» è stato scandito più volte verso coloro che «hanno riso di fronte alla negazione dei diritti civili». «Avete bloccato la legge: non bloccherete la lotta», è stato detto durante la manifestazione pacifica e ordinata.

