Dalla Regione oltre un milione di euro per la Protezione civile

La Regione sostiene la Protezione civile: Palazzo Lombardia stanzia oltre un milione di euro a 18 gruppi e 22 associazioni della nostra provincia per l’acquisto di mezzi e attrezzature. Il «gruzzoletto» fa parte di un finanziamento da cinque milioni in tre anni da distribuire in tutta la regione.

Nel dettaglio, come spiega il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti, nel Bresciano arrivà «un contributo importante, un tangibile segnale di vicinanza al territorio: 582.753 euro per i gruppi comunali e 729.906 per le associazioni. I sodalizi potranno così acquistare nuovi mezzi e attrezzature da utilizzare per la gestione delle emergenze e sarà possibile perfezionare l’operatività dai volontari».

Verranno finanziati i gruppi comunali di Mazzano (16.113 euro), Piancogno (36mila), Braone (36mila), Palazzolo (36mila), Bovezzo (27.229), Castenedolo (31.500), Gavardo (27.395), Botticino (36mila), Lonato (35.730), Parco Oglio Nord (35.100), Leno (36mila), Breno (33.999), Pozzolengo (34.147), Comunità montana del Sebino Bresciano (36mila), Remedello (35.970), Ospitaletto (36mila), Ossimo (15.568), Cazzago (36mila).

Le associazioni finanziate sono: Gruppo antincendio boschivo Monte Regogna di Rezzato (36mila), Gruppo Val Carobbio di Brescia (35.808), Avpc Malegno (36mila), Gvpc Esine (19.764), Gruppo Protezione Civile di Roè Volciano (36mila), Gruppo Protezione civile di Villanuova (32.468), Avpc Paracadutisti di Calcinato (35.550), Volontari agroforestale di Villa Carcina (35.815), Gvpc Pontevico Verolavecchia (29.646), Pvc Ghedi (33.620), Gvpc Il Larice di Gianico (36mila), Avpc Basso Garda di Desenzano (35.730), Gvpc Ome (18.186), Tignale Soccorso (31.770), Protezione civile di Lumezzane (36mila), Gruppo sentieri Gussago (34.519), Avpc IX Comprensorio di San Felice del Benaco (32.400), Gvpc e Aib Tavernole (36mila), Gruppo volontari Protezione civile antincendio di Bovegno (35.575), Squadra AIB Lodrino (36mila), Squadra AIB Marcheno (35.553), Gv Aib-pc Ponte Caffaro di Bagolino (31.500).

«È l’ennesima riprova - aggiunge Floriano Massardi, vicecapogruppo della Lega in Consiglio regionale - del riconoscimento da parte della Regione a chi si impegna nella prevenzione di incendi boschivi, rischi idrogeologici e terremoti: volontari estremamente formati che garantiscono, sia sul territorio regionale sia su quello nazionale, un supporto costante di alta specializzazione nei casi di calamità naturale e anche nell’emergenza».

