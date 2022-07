Dall’inizio del 2022, già 101 incendi boschivi: in fiamme oltre mille ettari

La stagione più a rischio per il Bresciano è di certo quella invernale: tra gennaio e marzo gli episodi peggiori. Non è un caso che i nostri volontari partano proprio in queste ore per dare una mano ad altre Regioni, come la Calabria, che vivono invece nei mesi estivi le ore più drammatiche sul fronte degli incendi boschivi. Ma l'attenzione resta alta anche nella nostra provincia, dove i dati degli ettari di verde andati in fumo dall'inizio del 2022 sono impietosi.

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it