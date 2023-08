Da oggi l'obbligo di esporre il prezzo medio del carburante: dove si paga di più

I tentativi per frenare i rincari del carburante non si contano, da un anno a questa parte: bonus, compensazioni sulle accise. E ora l’obbligo di esporre l’andamento medio dei prezzi. Da oggi, infatti, i gestori delle stazioni di servizio dovranno mettere bene in vista non solo i costi del proprio impianto ma anche quelli medi nazionali (sulle autostrade) e regionali (sulle altre strade), per favorire il confronto.

Una misura voluta dal governo nel decreto benzina di inizio anno, ma fortemente contrastata dagli addetti del settore ricorsi anche al Tar. Il Tribunale amministrativo del Lazio ha però respinto la richiesta di sospensiva urgente, dando così il via libera all’esposizione del doppio prezzo. L’effetto domino è presto detto: su alcune autostrade la benzina ha già sfondato quota 2,5 euro al litro.

