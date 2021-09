Covid, vaccini e contagi: i dati aggiornati a Brescia e in Italia

Sono 345 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia, di cui 44 in provincia di Brescia. A fronte di 63.638 tamponi effettuati, il tasso di positività e allo 0,5% (come ieri). I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 6.

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-6, totale 56), mentre crescono di 4 i degenti nei reparti ordinari (totale 393).

Ecco i nuovi casi per provincia: a Milano sono stati 111 di cui 56 a Milano città, a Bergamo 28, a Brescia 44, a Como 25, a Cremona 5, a Mantova 10, in Monza e Brianza 14, a Pavia 28, a Sondrio 3 e a Varese 57. Nessun nuovo caso, invece, a Lecco e Lodi.

I vaccini

In Italia sono state somministrate in totale 84,2 milioni di dosi di vaccino anti-Covid. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 42,1 milioni (77,99% della popolazione over 12). Secondo i dati aggiornati alle 5 di stamattina nel portale di Regione Lombardia, in provincia di Brescia sono state somministrate 973.743 prime dosi e 856.739 seconde dosi. Il 90,3% della popolazione ha ricevuto la prima dose.

Il contagio in Italia

Sono 2.985 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore su 338.425 tamponi effettuati, secondo i dati del ministero della Salute. Sono invece 65 le vittime in un giorno (ieri erano state 45). Il tasso di positività è dello 0,9%, in diminuzione rispetto al dato di ieri.

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -69 (ieri +52), per un totale di 3.418 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -29, per un totale di 459.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it