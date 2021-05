Covid, sono aperte le prenotazioni per gli over 40

Sono aperte le prenotazioni per il vaccino anti Covid-19 per i cittadini lombardi appartenenti alla fascia di età 40-49 anni, ovvero i nati tra il 1972 e il 1981.

Chi appartiene a questa categoria può prenotare l'appuntamento scegliendo la data su prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Nel caso in cui si riscontrassero problemi di accesso, è possibile contattare il numero verde 800 894545 e chiedere di essere inseriti nelle liste di prenotazione.

Come prenotare Il tutorial

È possibile prenotare anche tra(non è necessario essere clienti di Poste italiane), inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il numero di cellulare.

Anche i portalettere possono effettuare la prenotazione del vaccino anti-Covid.

Le somministrazioni dovrebbero iniziare nei primi giorni di giugno.

I richiami, come ha ricordato ieri il commissario all'emergenza coronavirus, il generale Francesco Figliuolo, variano a seconda del siero somministrato.

Per AstraZeneca somministrata, per esempio, il 4 giugno, il richiamo è previsto dopo il 20 agosto, mentre per Pfizer e Moderna il richiamo è fissato a metà luglio. Ricordiamo che solo una volta arrivati al centro vaccinale sarà possibile sapere quale siero verrà inoculato.

