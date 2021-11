Covid, restano sopra quota 100 i nuovi contagi nel Bresciano

Sono 1.073 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, di cui 122 in provincia di Brescia. Il tasso di positività, a fronte di 97.961 tamponi eseguiti, sale all’1% (ieri era allo 0,57%). Si tratta del secondo giorno consecutivo sopra quota 100 nel Bresciano, dove non si registravano così tanti nuovi contagiati dallo scorso 8 settembre.

I decessi per Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 5, che portano la somma delle vittime a 34.210 da inizio pandemia. Calano di 5 unità i ricoverati in terapia intensiva (totale 42), mentre aumentano di 23 quelli nei reparti ordinari (totale 402).

Il dettaglio dei casi, provincia per provincia: Milano 342, Bergamo 70; Brescia 122; Como 72; Cremona 52; Lecco 22; Lodi 35; Mantova 46; Monza e Brianza 107; Pavia 43; Sondrio 23 e Varese 91.

Le vaccinazioni nel Bresciano

Sono 236 le prime dosi somministrate ieri nel Bresciano, per un totale di 1.001.222, pari al 92,85% della popolazione vaccinabile. 902.939 bresciani hanno ricevuto anche la seconda dose.

In Italia

Sono 7.891 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 6.032. Sono invece 60 le vittime in un giorno. Ieri erano state 68.

Sono 102.859 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 2.654 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 4.826.738, i morti 132.551. I dimessi e i guariti sono invece 4.591.328, con un incremento di 5.319 rispetto a ieri.

