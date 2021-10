Covid, nuovi contagi: la situazione nel Bresciano e in Italia

Sono 393 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 94.483 tamponi effettuati, su un totale di 16.752.923 eseguiti da inizio emergenza. Si tratta, in altre parole, di un dato assolutamente in linea con quello dell'ultima settimana: ieri ad esempio i nuovi casi erano 390, a riconferma del fatto che la tendenza nei contagi è assolutamente stabile e su valori fortunatamente molto contenuti.

Nel Bresciano sono 42 i nuovi contagiati rispetto alla giornata di ieri.

Sono, invece, 4 i decessi registrati nella nostra Regione dall'ultimo bollettino del Ministero della Salute (ieri erano stati due 2), portando così il numero delle vittime complessive, in regione, a 34.141. Attualmente, le persone ricoverate con sintomi sul territorio regionale sono 276 di cui 48 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 8.151 soggetti.

Gli attualmente positivi in totale sono 8.475 (+192).

In Italia

Allargando lo sguardo sul quadro nazionale, secondo i dati diffusi dal ministero le persone attualmente positive al Covid in Italia sono 74.775. In particolare, sono 3.725 i nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore, quando ieri erano stati 3.908: una lieve flessione che riconferma anche per il resto del Bel Paese il quadro di sostanziale stabilità. Infine, sono 24 le vittime in un giorno (ieri 39).

Peraltro, il dato emerge da un totale di 403.715 tamponi molecolari e antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 491.574. Di conseguenza il tasso di positività fa registrare un lievissimo aumento: oggi risulta pari al 0,9%, quando ieri era di 0,8%.

A riconfermare il trend dei giorni scorsi è anche la ridotta pressione sulle strutture sanitarie. I dimessi e i guariti aumentano ancora: 2.940 in più rispetto a ieri. Ammontano, invece, a 341 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 3 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri nei reparti ordinari sono 18 (ieri 20).

