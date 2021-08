Covid: nuova crescita dei contagi in Italia, stabile il Bresciano

Nuova crescita dei casi di coronavirus nel Paese. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute i nuovi positivi sono 7.270, in salita rispetto ai 6.968 registrati nelle 24 ore precedenti, ma a fronte di un numero inferiore di tamponi processati, 216.969 e che determina un tasso di positività al 3,35%. Sono invece 30 i decessi.

I guariti sono 4.715, per un totale di 4.170.810 da inizio emergenza, mentre gli attualmente positivi crescono di 2.524 raggiungendo il totale di 121.285. Dal fronte ospedaliero si

evidenzia una crescita dei ricoveri nei reparti ordinari, dove ad oggi sono ospitati 2.975 pazienti, in salita di 27. Tornano ad aumentare anche le terapie intensive, con 352 ricoverati, che equivale a un incremento di 15 unità con 40 nuovi ingressi). Le persone in isolamento domiciliare sono 117.958.

La Sicilia con 1.134 nuovi casi si conferma essere la regione dove si registra un incremento più sostenuto dei contagi, seguita da Toscana (876) e Lombardia (679). Al contrario le regioni dove si evidenzia una minore crescita sono Valle d'Aosta (1) e Molise (4).

Quanto alla Lombardia, mentre prosegue la campagna vaccinale, sono 679 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia, rilevati da 32.913 tamponi, con un rapporto del 2%, uguale a quello di ieri. Sono due in più, invece, le persone ricoverate in intensiva, oggi 37, mentre calano di due i ricoveri negli altri reparti, arrivati a 292. Due le vittime, per un totale di 33.847 da inizio pandemia.

Il Bresciano ferma l'ultimo aggiornamento a 72 nuovi casi, in linea con quanto registrato nei giorni precedenti.

La maggioranza dei nuovi casi a Milano, 187, di cui 73 in città. E poi 86 a Varese, 50 a Como, 48 a Monza, 47 a Pavia, 46 a Mantova, 35 a Cremona, 24 a Lecco, 16 a Lodi, 8 a Sondrio.

