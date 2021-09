Covid, nel Bresciano agosto si è chiuso con oltre 2mila casi

Il mese di agosto si è appena concluso con una vera e propria impennata dei casi di contagio: il totale ha toccato quota 2.029 casi, nello stesso mese dello scorso anno erano stati 555. Se invece facciamo un confronto con il 2021, ad agosto si sono registrati più del doppio dei casi riscontrati a giugno (837) o luglio (798). E il mese di settembre partire sulla stessa scia.

Gli effetti delle vacanze (magari in Sardegna e Sicilia dove il virus circola prepotentemente) si fanno sentire eccome. Un motivo in più per accelerare ancora di più la campagna vaccinale, l’unica via d’uscita da questa pandemia. Insieme, ovviamente, agli attenti comportamenti individuali. L’analisi nel dettaglio lascia poco spazio all’interpretazione: nel 65% dei casi si tratta di persone totalmente non vaccinate, il 20% ha ricevuto solo una dose.

Quattro i decessi registrati nel corso del mese; l’ultima vittima è un 92enne di Polpenazze, era ricoverato all’ospedale Civile. Sono così salite a 4.425 le vittime ufficiali del virus dall’inizio della pandemia nel Bresciano.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, pressoché stabile nelle ultime settimane (anche se leggermente in crescita), sono 53 i pazienti Covid all’ospedale Civile (di cui sette in terapia intensiva), 5 persone sono ricoverate nelle strutture dell’Asst del Garda, un paziente alla Poliambulanza e uno per Istituti ospedalieri bresciani del Gruppo San Donato (Città di Brescia, Sant’Anna e San Rocco di Ome).

