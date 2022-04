Covid, la situazione nel Bresciano

Sono 8.098 i casi di covid registrati oggi in Lombardia, a fronte di 57.994 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 13,9%. Sale quindi il tasso di positività rispetto al 12,2% di ieri, quando i contagiati lombardi erano 8.780 (su 71.410 tamponi processati). Continuano a diminuire i ricoverati, che in terapia intensiva calano di uno (totale posti letto occupati è pari a 37) e di 7 in area medica (1.118 posti letto occupati).

È quanto emerge dai dati contenuti nel quotidiano bollettino sulla situazione epidemiologica regionale diffuso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore i decessi sono 23 (ieri 25) che portano il totale da inizio pandemia a 39.563.

La maggiore incidenza del virus si rileva nel Milanese, dove i positivi odierni sono 2.635, di cui 1.180 a Milano città. Nelle altre province lombarde i casi sono a Bergamo: 506; Brescia: 1.018; Como: 565; Cremona: 260; Lecco: 321; Lodi: 132; Mantova: 369; Monza e Brianza: 782; Pavia: 439; Sondrio: 132; Varese: 699.

