Covid, la situazione del contagio a Brescia e in Lombardia

Sono 141 i nuovi contagi da coronavirus a Brescia, per un totale in Lombardia di 945 positivi registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 11.317 tamponi analizzati. Come ogni lunedì, con il weekend alle spalle, la somma dei test diagnostici processati è più bassa rispetto agli altri giorni della settimana (ieri, ad esempio, erano più del doppio). La percentuale di positività scende a quota 8,3% e resta inferiore rispetto al dato nazionale.

I decessi riportati oggi nel bollettino regionale sono 67, che portano le vittime a 23.877 dall’inizio della pandemia. Attualmente in terapia intensiva ci sono 685 pazienti, 29 in meno rispetto a ieri, mentre negli altri reparti ospedalieri i ricoveri sono 5.053 (-106 rispetto a ieri). I guariti nell’ultima giornata sono 8.906.

In Lombardia, la provincia più colpita è Milano (394 positivi), seguita da Brescia (141), mentre tutte le altre restano sotto il centinaio.

I dati di lunedì 14 dicembre in Lombardia

