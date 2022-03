Covid, la situazione del contagio a Brescia e in Italia

Con 52.673 tamponi effettuati sono 6.783 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in lieve aumento al 12,9% (ieri era al 12,2%). Il numero dei ricoverati è in calo nelle terapie intensive (-1, 44) e in aumento nei reparti (+13, 928).

Sono 14 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 39.189 morti in regione. Per quanto riguarda le province, nella città metropolitana di Milano sono stati segnalati 2.226 casi, di cui 1.040 a Milano, 847 a Brescia, 626 a Mantova, 544 a Varese, 411 a Bergamo, 401 a Como, 343 a Pavia, 309 a Monza e Brianza, 246 a Lecco, 198 a Cremona, 127 a Lodi e 101 a Sondrio.

Il contagio in Italia

Sono 59.555 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 73.357) a fronte di 384.323 tamponi effettuati su un totale di 199.024140 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 82 i decessi (ieri 118), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 158.782. Con quelli di oggi diventano 14.364.723 i casi totali di Covid in Italia.

Attualmente i positivi sono 1.262.891 (+8.508), 1.253.246 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 9.181 di cui 464 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 12.943.050 con un incremento di 52.022 unità nelle ultime 24 ore.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Campania (7.471), poi Lazio (7.409), Lombardia (6.783), Puglia (6.145) e Sicilia (4.881).

