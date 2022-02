Covid, l'andamento dei contagi a Brescia e in Italia

A fronte di 159.799 tamponi effettuati, sono 12.194 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia in un giorno. Ieri erano 3.116, con 44.765 test e tamponi. Il tasso di positività è 7,6%, in leggero rialzo rispetto a ieri (6,9%).

Sono stati 50 i decessi nelle ultime 24 ore, che portano le vittime per Covid nella nostra regione a 37.763 da inizio pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono 197 (-10) e quelli nelle aree mediche 2.519 (-39).

Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 3.565 di cui 1.268 a Milano città; Bergamo: 1.067; Brescia: 1.758; Como: 768; Cremona: 451; Lecco: 340; Lodi: 240; Mantova: 740; Monza e Brianza: 910; Pavia: 831; Sondrio: 154; Varese: 973.

Il contagio in Italia

Con 999.095 tamponi molecolari e test antigenici, sono 101.864 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 41.247. Il tasso di positività è al 10,2%, stabile rispetto a ieri (quando era al 10,5%).

Le vittime sono invece 415, mentre ieri erano state 326. Da inizio pandemia sono morte 149.512 persone per Covid-19 in Italia.

Sono invece 1.376 i pazienti in terapia intensiva, 47 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 99. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.337, ovvero 338 in meno rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sono 1.927.800, in calo di 62.901 nelle ultime 24 ore.

