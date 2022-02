Covid, in Lombardia e in Italia contagi e ricoveri ancora in calo

Continuano a diminuire i pazienti ricoverati con il Covid nelle terapie intensive (-6) e nei reparti ordinari degli ospedali lombardi (-24). A fronte di 44.765 tamponi effettuati (ieri erano più del doppio: 106mila circa), sono 3.116 i nuovi positivi (6,9% il tasso di positività), dato ulteriormente in calo rispetto a ieri, anche se non va trascurato che come sempre l'effetto del weekend è quello di ridurre sensibilmente i valori complessivi, complice il più basso numero di tamponi analizzati. Da ultimo sono 70 i decessi, per un totale complessivo di 37.713. Lo comunica la Regione.

Questi i nuovi casi per provincia: Milano 1.055 di cui 507 a Milano città; Bergamo 225; Brescia 469; Como 250; Cremona 80; Lecco 60; Lodi 38; Mantova 83; Monza e Brianza 212; Pavia 192; Sondrio 35; Varese 298.

In Italia

Sono 41.247 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 77.029. Le vittime sono invece 326, mentre ieri erano state 229.

Dall'inizio della pandemia sono 11.663.338 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.990.701, in calo di 82.547 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 149.097. I dimessi e i guariti sono invece 9.523.540 con un incremento di 123.823 rispetto a ieri.

Sono 393.663 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 686.544. Il tasso di positività è al 10,47%, in calo rispetto a ieri (quando era all' 11,2%). Sono invece 1.423 i pazienti in terapia intensiva, 8 meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 70. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.675, ovvero 177 in più rispetto a ieri.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it