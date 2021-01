Covid: in Italia 170mila vaccinati e 470mila dosi in arrivo

Sono 170.444 le persone a cui finora è stato somministrato il vaccino in Italia, pari al 35,5% rispetto alle dosi ad oggi consegnate. La Regioni con la percentuale più alta sono il Lazio (61,7%), la Toscana (56%) e il Veneto (55,6%).

In coda alla classifica ci sono invece Lombardia (10,8%), Sardegna (7,5%), Calabria (5,2%) e Molise (1,7%).

In arrivo in Italia altre 470mila dosi del vaccino della Pfizer Biontech. Si tratta della seconda tranche delle spedizioni destinate al nostro Paese che in questa prima fase ha diritto a 3,4 milioni di dosi. I farmaci saranno distribuiti dalla casa farmaceutica nei 294 punti di somministrazione indicati dalle regioni al commissario Arcuri. La Commissione Ue fa sapere di aver chiesto a Biontech altre dosi del vaccino, oltre quelle già concordate. Slitta intanto a mercoledì la decisione dell'Ema sull'autorizzazione del vaccino di Moderna.

Intanto il premier britannico Boris Johnson ha annunciato in un discorso televisivo al Paese un terzo lockdown nazionale per far fronte alla nuova impennata esponenziale di casi di Covid registrata nel Regno. Johnson ha definito «allarmante» la cosiddetta variante inglese, più contagiosa «dal 50% al 70%» del precedente ceppo e ha parlato di un aumento dei ricoveri in ospedale del 40% maggiore rispetto alla prima ondata di aprile. Scuole chiuse da oggi alla metà di febbraio, lezioni soltanto a distanza.

