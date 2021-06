Covid, il punto su contagio e vaccini in Italia e nel Bresciano

In Lombardia a fronte di 31.873 tamponi effettuati, sono 182 i nuovi positivi, vale a dire un’incidenza dello 0,5%.

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-9) e nei reparti (-6).

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 31.873, totale complessivo: 11.137.474

- i nuovi casi positivi: 182

- in terapia intensiva: 100 (-9)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 590 (-6)

- i decessi totale complessivo: 33.737 (+8)

I nuovi casi per provincia: Milano: 48 di cui 20 a Milano città; Bergamo: 5; Brescia: 13 (ieri erano 3); Como: 11; Cremona: 0; Lecco: 6; Lodi: 3; Mantova: 7; Monza e Brianza: 2; Pavia: 3; Sondrio: 14; Varese: 54.

La campagna vaccinale

«Le vaccinazioni e i comportamenti virtuosi dei lombardi - scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - continuano a produrre gli effetti sperati. Ringrazio tutti voi chiedendovi di non abbassare la guardia».

«Il traguardo sembra essere vicino, ma non è ancora raggiunto. Viva i lombardi e viva la Lombardia», conclude il governatore.

Questa la situazione nel Bresciano.

Il contagio in Italia

Sono 1.255 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 907.

Sono 212.112 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 79.524.

Il tasso di positività è dello 0,6%, in calo rispetto all'1,1% di ieri.

Sono invece 63 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 366.

Come vanno le vaccinazioni in Europa

L'Unione Europea ha somministrato oltre 300 milioni di dosi di vaccini anti Covid-19. Lo ha annunciato oggi sul canale Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, scrivendo: «abbiamo superato i 300 milioni di somministrazioni nell'UE. Ogni giorno ci avviciniamo al nostro obiettivo: avere dosi a sufficienza per vaccinare il 70% degli adulti nell'Unione il mese prossimo».

Alla data del 14 giugno il 53,3% degli adulti nell'UE ha ricevuto almeno la prima dose e 353 milioni di vaccini sono stati consegnati al blocco dei 27 Stati. Dana Spinant, vice portavoce capo della Commissione europea, ha affermato ieri: «quasi un terzo degli adulti nell'UE sono ormai completamente vaccinati». La strategia di somministrazione dell'UE si basa su un portafoglio di diversi tipi di formulazioni. Ad oggi sono cinque i vaccini ad aver ottenuto l'autorizzazione condizionale alla commercializzazione da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e attraverso accordi di acquisto anticipati gli Stati membri dell'UE hanno acquistato fino a 4,4 miliardi di dosi.

I cittadini europei totalmente vaccinati potranno inserire i loro dati di inoculazione nel certificato Covid digitale dell'UE, che a partire dal primo luglio, data in cui entrerà in funzione, permetterà loro di viaggiare senza restrizioni all'interno dell'area Schengen.

