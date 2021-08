Covid, il punto in Italia e nel Bresciano su contagi e vaccini

La situazione dei contagi in Lombardia appare ancora meno allarmante di altri territori, come attesta anche il tasso di positività al coronavirus ampiamente inferiore a quello medio nazionale. Con 34.590 tamponi effettuati sono 447 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività in leggera crescita all'1,3% (ieri 1,2%). Aumentano i ricoveri sia in terapia intensiva (+3, 45) che nei reparti ordinari (+1, 332). I decessi sono 5 per un totale di 33.914 morti in regione dall'inizio dell'epidemia.

Nel Bresciano, le ultime 24 ore hanno visto allungarsi l'elenco dei contagiati di altre 75 unità (tante quante erano ieri). Mentre tra le altre province, la più colpita è quella di Milano con 111 nuovi positivi, seguono, dopo la Leonessa, Monza e Brianza e Bergamo con 41, Como con 37, Mantova con 27, Cremona con 17, Lecco con 16, Lodi con 15, Sondrio con 14, Varese con 11 e Pavia con 9.

Le vaccinazioni

Venendo da ultimo alle vaccinazioni, la nostra provincia è attualmente all'84,41% della platea della popolazione vaccinabile che ha ricevuto almeno la prima dose (910.186), mentre ad aver completato l'intero iter vaccinale sono 753.790 bresciani (ai quali vanno aggiunti quanti hanno ricevuto un siero monodose).

I contagi in Italia

In Italia si contano 5.959 nuovi positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.860. Sono 223.086 i tamponi molecolari e antigenici effettuati quando il precedente bollettino ne contava quasi 70mila in più (293.464). Una flessione negli esami che si rinnova ogni weekend, con un conseguente aumento del tasso di positività: anche in questo caso, in effetti, si passa dal 2,34% di ieri al 2,67% odierno.

Un dato che va confrontato anche con il quadro della pressione sulle strutture ospedaliere, dove sono 525 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid, 14 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 44. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.133, 22 in più rispetto a ieri.

Sono infine 37 le vittime in un giorno, rispetto alle 54 di ieri.

