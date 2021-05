Covid, i vaccinati comune per comune nel Bresciano

Le vaccinazioni procedono a ritmo serrato, sempre dipendendo dalle scorte in arrivo.

Nel Bresciano, se il dato, aggiornato a domenica, si fermava al 30,04% dei bresciani vaccinati, ieri si è arrivato al 30,82%.

In Lombardia, meglio della nostra provincia, hanno fatto Cremona, Bergamo, Lecco e Pavia. Sempre secondo il sito istituzionale, l'Ats di Brescia però è la terza in Regione per somministrazioni al giorno.

In tutta la regione sono statre somministrate 3.627.807 dosi (prima dose 2.610.119, seconda dose 1.017.688). La Lombardia è così la regione che riesce a somministrare più dosi in Italia.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it