Covid, i numeri del contagio a Santo Stefano: a Brescia 297 casi

Nel giorno di Santo Stefano, in Lombardia sono stati registrati 4.581 nuovi casi positivi al coronavirus, che con 34.639 tamponi effettuati fanno salire il tasso di positività al 13,2% (ieri era al 7,8%).

In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+2, 178) e anche nei reparti (+38, 1.439). Sono 15 i decessi, che portano il totale a 34.940 vittime da inizio pandemia. In isolamento ci sono 118.368 persone.

Per quanto riguarda le province, sono 1.807 i positivi segnalati a Milano, 441 a Bergamo, 297 a Brescia, 373 a Como, 85 a Cremona, 59 a Lecco, 60 a Lodi, 68 a Mantova, 290 a Monza e Brianza, 199 a Pavia, 102 a Sondrio e 630 a Varese.

Le terapie intensive e l'area medica

Resta poi determinante, in questa fase di accelerazione della pandemia, l'andamento del dato che fotografa il livello di occupazione dei letti nei reparti ordinari e nelle Terapie intensive negli ospedali della Lombardia. Questi due parametri, insieme all’incidenza dei nuovi positivi negli ultimi sette giorni su 100mila abitanti, determinano infatti il passaggio alla zona gialla.

Secondo i parametri di rischio previsti dal decreto legge Covid, la zona gialla scatta con un'incidenza di nuovi positivi su 100mila abitanti superiore a 50, un'occupazione di letti del 10% per le terapie intensive e del 15% per le aree mediche. Soglia che anche oggi, per quanto riguarda le terapie intesive, è stata superata. Oggi, 26 dicembre, l'occupazione dei posti letto in area medica è 14%, mentre dell'11,6% in terapia intensiva. L'incidenza dei casi è di 721 casi su 100mila abitanti, valore ampiamente sopra il limite fissato per il passaggio in zona gialla.

Il contagio in Italia

Sono 24.883 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 54.762. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 81, mentre ieri erano state 144. Sono soltanto 217.052 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 969.752.

Il tasso di positività, pertanto, sale all'11,5%, rispetto al 5,6% di ieri. Sono 1.089 (ieri erano 1.071) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 18 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 85. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.220 (ieri erano 8.892), ovvero 328 in più.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it