Covid, i dati del contagio nel Bresciano e in Lombardia

Cala sensibilmente il numero dei nuovi casi di positività al coronavirus emersi nell'arco delle ultime 24 ore nel Bresciano, anche se il dato potrebbe essere pesantemente influenzato dall'andamento anomalo che si registra dopo ogni weekend, quando a ridursi è anche la base di tamponi effettuati.

Nella nostra provincia si sono contati 358 contagi, mentre il dato regionale è pari a 2.351 a fronte di 15.979 test eseguiti, per un tasso di positività del 14,7% (ieri era al 9,7%). In terapia intensiva sono ricoverati in 38 (+3) mentre diminuiscono quelli ricoverati non in terapia intensiva: 1.094 (-5). Le vittime sono 21 per un totale dall'inizio della pandemia di 40.152.

I nuovi casi per provincia: a Milano sono 771 di cui 402 a Milano città, a Bergamo 192, Brescia 358, Como 87, Cremona 73, Lecco 89, Lodi 35, Mantova 68, Monza e Brianza 236, Pavia 169, Sondrio 35, a Varese, infine, Varese 156.

Quanto al dato nazionale, il dettaglio è disponibile all'articolo dedicato.

