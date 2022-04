Covid, i dati del contagio a Brescia e in Lombardia

Con 55.685 tamponi effettuati è di 6.973 il numero di nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in discesa al 12,5% (ieri era al 12,8%). Il numero dei ricoverati è in calo nelle terapie intensive (-1, 33) e nei reparti (-6, 1.227). Sono 20 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 39.935.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 2.087 casi, a Bergamo 534, a Brescia 934, a Como 445, a Cremona 246, a Lecco 270, a Lodi 124, a Mantova 330, a Monza e Brianza 599, a Pavia 392, a Sondrio 154 e a Varese 623.

