Covid, i dati aggiornati nel Bresciano e in Lombardia

A fronte di 39.365 tamponi effettuati, sono 1.354 i nuovi positivi al Covid in Lombardia. I guariti/dimessi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.407.

Il tasso di positività è al 3,4%, in calo rispetto al 4,1% di ieri. I morti per Covid in Lombardia riportati nel bollettino odierno sono 41, per un totale da inizio pandemia di 33.014 (ieri erano 28).

Scende la pressione sugli ospedali lombardi: sono 10 in meno i ricoverati in terapia intensiva, mentre in area medica si registrano 48 pazienti più di ieri.

Questi i dati per provincia: Milano 353, Bergamo 67, Brescia 124, Como 198, Cremona 46, Lecco 25, Lodi 31, Mantova 35, Monza e Brianza 67, Pavia 65, Sondrio 6, Varese 298.

Il bollettino del 4 maggio 2021

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it