Covid, i contagi nel Bresciano. In Lombardia 40mila i decessi

Sono 303 i nuovi casi di positività al coronavirus emersi nelle ultime 24 ore nel Bresciano. A renderlo noto è come sempre il bollettino giornaliero di Regione. Il dato bresciano si accompagna a quello di tutta Lombardia, dove nel complesso si contano 1.673 contagi.

Il dato emerge sulla scorta di di 13.369 tamponi effettuati con un tasso di positività che si attesta sul 12,5% (ieri era al 12,8%). In terapia intensiva rimangono ricoverati in 35 (-1), mentre quelli nei reparti ordinari sono 1.177 (-6). Le vittime sono state 31 per un totale dall'inizio della pandemia che ha superato proprio con oggi i 40mila (40.011) decessi.

Per quanto riguarda il dettaglio delle singole provincie, a Milano i casi sono stati 504, di cui 246 a Milano città, a Bergamo 143, Brescia 303, Como 75, Cremona 29, Lecco 39, Lodi 11, Mantova 53, Monza e Brianza 140, Pavia 159, Sondrio 18, a Varese, infine, 127.

Quanto al dato nazionale, il dettaglio è disponibile all'articolo dedicato.



