Covid, gli ultimi dati della Lombardia e del Bresciano

Con 54.280 tamponi effettuati sono stati 2.537 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia, per una percentuale del 4,6%. A Brescia sono 413, a fronte dei 298 di ieri. Sono in calo i ricoveri: -4 in terapia intensiva e -94 negli altri reparti. Sono stati 130 i decessi. Sulla scorta di questi dati in leggero miglioramento, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha annunciato che chiederà alla cabina di regia «che la Lombardia possa essere messa in zona arancione».

Leggi anche Vaccini in Lombardia, via alle prenotazioni per gli over 70

L'obiettivo resta quello di accelerare la, per la quale ieri la Lombardia ha ricevuto altre 250mila dosi di Pfizer. Oggi sono anche iniziate le prenotazioni per i vaccini per tutti i lombardi dai 70 anni in avanti. «perché l'adesione della fascia tra i 75 e i 79enni, dopo un primo giorno molto promettente, è inferiore al previsto. E la causa è AstraZeneca» ha spiegato il direttore generale al Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi. L'80% dei 630mila cittadini over 80 che ne avevano fatto richiesta sono invece già stati vaccinati.

I dati del bollettino regionale dell'8 aprile

Milano: 675 di cui 256 a Milano città;Bergamo: 166;Como: 165;Cremona: 88;Lecco: 59;Lodi: 52;Mantova: 123;Monza e Brianza: 205;Pavia: 152;Sondrio: 59;Varese: 324.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it