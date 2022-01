Covid, contagi in calo: il punto nel Bresciano e in Italia

Sono 9.883 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia (ieri 26.773), nelle ultime 24 ore, a fronte di 68.733 tamponi effettuati. È quanto si legge nel bollettino di oggi della Regione Lombardia. Di questi sono 1.577 i nuovi casi nel Bresciano, con una marcata flessione rispetto al dato di ieri, in conseguenza del ridotto numero di tamponi analizzati nel weekend.

Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 3.649 in area medica (34,90% quando la soglia per l'ingresso in zona arancione è fissato al 30%), e 267 in terapia intensiva (uno in meno di di ieri, ma per un tasso di occupazione dei posti letto pari al 14,75% di poco inferiore alla soglia del 15% prevista sempre per la zona arancione). Nelle ultime 24 ore ci sono stati 81 decessi (ieri 57). Il tasso di positività resta sostanzialmente stabile al 14,3%.

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano: 3.350 di cui 1.420 a Milano città; Bergamo: 871; Brescia: 1.577; Como: 516; Cremona: 253; Lecco: 165; Lodi: 206; Mantova: 368; Monza e Brianza: 764; Pavia: 555; Sondrio: 161; Varese: 756.

Il contagio in Italia

Sono 83.403 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 149.512. I tamponi processati sono 541.298 che portano il tasso di positività al 15,4%. Il 17 gennaio si registrano 287 decessi (ieri erano 248). I guariti sono 76.679 mentre per gli attualmente positivi si registra un incremento di 6.421 unità per un totale di 2.555.278.

Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 19.228 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 1.717 con 122 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.534.333 persone. L'Emilia Romagna è la prima regione per numero di contagi (11.189), seguita da Lombardia (9.883) e dal Piemonte (9.564).

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it