Covid, contagi e vaccini: sale ancora il tasso di positività

Salgono i numeri della pandemia nelle ultime 24 ore a livello nazionale quanto a livello lombardo. Partiamo dal quadro italiano. Nel nostro Paese si sono aggiunti 6.596 positivi ai test Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.845. Sono invece 21 le vittime in un giorno (ieri erano state 27). Il dato emerge sulla base di 215.748 tamponi molecolari e antigenici eseguiti, circa seimila più di ieri (209.719). Il tasso di positività di conseguenza balza al 3%, in aumento rispetto al 2,3% precedente.

Una situazione speculare si rintraccia considerando gli 806 nuovi contagi aggiuntisi in Lombardia nelle ultime 24 ore secondo i dati diffusi dal bollettino della Regione. Un quadro che emerge a fronte di 39.232 tamponi per un tasso di positività che cresce così al 2%. Ieri, in effetti, il numero di nuovi contagi censiti era pari a 586, mentre il tasso non superava quota 1,6%.

Restano invariati i ricoveri in terapia intensiva (32 totali), mentre sale di dieci unità il numero di decenti in area medica (247). Quattro da ultimo le vittime che si sono aggiunte alle 33.834 totali da inizio pandemia.

In controtendenza il dato di Brescia, di fatto stabile: se ieri erano 72 i casi censiti nell'arco di 24 ore, oggi il dato non va oltre le 75 unità. Di seguito il dettaglio delle singole province:

Milano 219 di cui 95 a Milano città; Bergamo 68; Brescia 75; Como 54; Cremona 28; Lecco 13; Lodi 31; Mantova 27; Monza e Brianza 89; Pavia 22; Sondrio 7; Varese 139.

L'andamento dei vaccini

Prosegue frattanto la campagna vaccinale, sia a livello regionale che a livello nazionale. Partendo da quest'ultima, sono in totale 69.859.852 le dosi somministrate, mentre ammonta a 33.316.524 il numero dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 61,69% della popolazione over 12.

In Lombardia, sono complessivamente 12.376.206 le dosi somministrate, per un incremento giornaliero dichiarato di 85.687 unità.

Quanto al Bresciano, si contano 846.259 prime dosi somministrate, cui si aggiungono 643.175 richiami. Il totale della popolazione vaccinata è attualmente pari al 78,48% della platea prevista.

