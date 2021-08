Covid, contagi e vaccini nel Bresciano e in Italia: il punto

Una lieve flessione nel rapporto tra tamponi e nuovi casi di positività al coronavirus e una contrazione del numero dei degenti in terapia intensiva. È la fotografia che emerge dagli ultimi dati diffusi dalla Regione sulla situazione Covid in Lombardia.

Con 52.393 tamponi effettuati, sono 723 i nuovi positivi nella nostra regione, con il tasso di positività in leggero calo all'1,3% (ieri 1,4%). In diminuzione pure i ricoverati in terapia intensiva (-3, 45), mentre aumentano negli altri reparti (+12, 353). I nuovi decessi sono 2 per un totale complessivo di 33.917 morti in regione dall'inizio della pandemia: uno di questi è bresciano.

E a proposito della nostra provincia, si contano 112 nuovi positivi, poco meno del quadruplo di ieri (30), quando tuttavia - come di consueto - il dato appariva sfalsato dal ridotto numero di tamponi eseguiti nel corso del fine settimana (ieri 9.522, oggi 52.393).

Per quanto riguarda le altre province, sono 238 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 85 a Milano città, 56 a Varese, 55 a Bergamo, 50 a Monza e Brianza, 35 a

Pavia, 32 a Mantova, 23 a Como, Lecco e Cremona, 17 a Lodi e 14 a Sondrio.

Le vaccinazioni

Prosegue, frattanto la campagna vaccinale nel Bresciano: allo stato ad aver ricevuto almeno una dose è l'84,90% della popolazione potenzialmente interessata, mentre ad aver già ricevuto la seconda sono 756.615 bresciani.

Contagi in Italia

Venendo al quadro nazionale, sono 544 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in tutta Italia, quattro in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 49. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.252, 12 in meno rispetto a ieri. Il dato emerge alla luce di 307.643 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 109.803. Il tasso di positività è del 1,8%, in netto calo rispetto al 3,88% di ieri.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it