Covid, aumentano i casi: le feste di Pasqua si fanno sentire

Aumentano i casi di Covid-19 negli ultimi sette giorni, anche per l’effetto Pasqua, facendo registrare un +22%, mentre risultano in calo nelle ultime 24 ore. Sono infatti 69.204 i nuovi contagi secondo i dati giornalieri del ministero della Salute, rispetto agli 87.940 di mercoledì. Le vittime registrate sono invece131. Sempre il bollettino ministeriale evidenza che su 441.526 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (contro i 554.526), il tasso di positività è al 15,7%, in lieve calo rispetto al 15,8%. Sul fronte degli ospedali, sono 382 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 in meno di ieri, ed i ricoverati nei reparti ordinari sono 10.076 (-79).

L'analisi settimanale della Fondazione Gimbe

Tutti i parametri sono dunque in calo nell’arco delle 24 ore, ma l’analisi su base settimanale della Fondazione Gimbe restituisce, al contrario, una fotografia dell’andamento della pandemia di Covid-19 in Italia che risulta essere in peggioramento. Dal 20 al 26 aprile, i contagi sono stati infatti il 22,7% in più rispetto alla settimana precedente, passando da 353.193 a 433.321.

Il flop della quarta dose

L’ultimo monitoraggio Gimbe riporta inoltre un dato preoccupante rispetto alla campagna vaccinale sulla base dei dati aggiornati al 27 aprile: la quarta dose di vaccino anti Covid è stata somministrata solo al 13% degli immunodepressi e al 2,8% di over 80, anziani fragili e ospiti delle Rsa. In Lombardia le dosi somministrate sono solo 5.130. Dati che mostrano una campagna «che arranca» e descrivono un «clamoroso flop», afferma il presidente Gimbe Nino Cartabellotta. Complessivamente, l’88,1% della popolazione ha ricevuto almeno una dose e l’86,5% ha completato il ciclo vaccinale. Sono però 6,89 milioni i non vaccinati, di cui 2,75 milioni di guariti, protetti solo temporaneamente. Mentre la terza dose è stata fatta dall’84% e 1,8 milioni sono candidati a riceverla subito.

Il «clamoroso flop delle quarte dosi nelle persone immunocompromesse - sottolinea Cartabellotta - deve far riflettere le Istituzioni. Innanzitutto, serve un’incisiva campagna d’informazione sia per sensibilizzare la popolazione a rischio».

In Lombardia e a Brescia

Sono 8.634 i casi di Covid registrati ieri in Lombardia, a fronte di 65.725 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 13,1%. I contagiati lombardi sono quindi in calo rispetto a mercoledì quando erano 13.110 (su 94.678 tamponi) e il tasso di positività al 13,8%. Restano invece stabili a 35 i ricoverati in terapia intensiva mentre aumentano di 10 i ricoverati in area medica, dove i posti letto occupati sono 1.261. Nelle ultime 24 ore diminuiscono i decessi che sono 9 (26 il giorno prima) portando il totale complessivo da inizio pandemia a 39.889.

