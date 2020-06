Covid-19, l'aggiornamento sui contagi a Brescia e in Lombardia

Sono 237 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Lombardia attraverso l’analisi di 11.355 tamponi. Le persone attualmente positive sono 20.224, mentre sono 89.442 gli infetti dall’inizio della pandemia.

I decessi in più rispetto a ieri sono 29, che portano il totale a 16.172. Scendono di 35 i ricoverati in terapia intensiva, ora 131 in tutta la regione.

Guardando il dettaglio provinciale, a Brescia si contano 51 nuovi positivi, il numero complessivo è ora 14.861.

Ecco i dati relativi a tutte le province:

Milano +37 (23.176)

Bergamo +77 (13.465)

Como +10 (3.890)

Cremona +6 (6.470)

Lecco +5 (2.756)

Lodi +7 (3.483)

Mantova +2 (3.367)

Monza e Brianza +28 (5.556)

Pavia +3 (5.365)

Sondrio +1 (1.469)

Varese +5 (3.637)

