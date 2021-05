Covid-19, i dati aggiornati in Lombardia e nel Bresciano

Con 15.287 tamponi effettuati, sono 637 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività stabile al 4,1% (ieri 4.2%). Un dato che è da leggere positivamente ma che sconta -il numero enormemente inferiore di tamponi eseguiti nelle scorse 24 ore (di fatto la metà del dato precedente: ieri a fronte di 30mila tamponi processati si contavano 1.287 positivi).

Calano sia i posti letto occupati in terapia intensiva (-7, 535) che negli altri reparti (-75, 3.215). I decessi sono 28 per un totale di 32.973 morti in regione dall'inizio della pandemia.

Prosegue dunque il trend positivo dei guariti/dimessi che oggi sono 4.618 in più rispetto a ieri, per un totale complessivo di 727.433.

Quanto alla fotografia delle province, spicca il dato di Lodi, dove non si registrano nuovi casi, mentre la provincia più colpita risulta anche oggi quella di Milano dove i positivi odierni sono 306. Il Bresciano si ferma a quota 64, un dato che la pone al quarto posto delle province lombarde dopo Monza e Varese.

Ecco il dettaglio delle singole province:

Bergamo: 42

Brescia: 64

Como: 8

Cremona: 8

Lecco: 10

Mantova: 26

Monza e Brianza: 76

Pavia: 7

Sondrio: 3

Varese: 67

