Cosa si può imparare dalla pandemia: la ricerca di Ats Brescia

Saper cogliere i segnali in anticipo per evitare che in futuro un'altra pandemia ci colga impreparati. Questo è possibile attraverso una sequenza di informazioni (algoritmo) che permetta di cogliere in segnali veri ed eliminare quelli falsi.

Informazioni che devono essere «restituite» in tempo reale dai medici di Medicina generale e dagli specialisti ospedalieri su una piattaforma che permetta agli epidemiologi di cogliere i segnali precoci della diffusione di un virus potenzialmente letale quale il SarsCov2. Una capacità che ridurrebbe le conseguenze dell'infezione: anziché i danni di un'esplosione si conterebbero "solo" quelli di una eruzione.

La prospettiva è stata delineata dall'Agenzia di tutela della Salute di Brescia e da Ats Bergamo al termine del progetto di ricerca «Vices-Smire» finanziato da Regione Lombardia, capofila il professor Lorenzo Mantovani dell'Università Bicocca di Milano. Obiettivo della ricerca era quello di analizzare e comprendere l'origine, le modalità di diffusione e l'impatto sul sistema sanitario del Covid-19.

