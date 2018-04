Cosa fare da grandi? Bottino di idee alla Smart Future Academy

Una platea di quasi 2mila studenti ha accolto la seconda edizione della Smart Future Academy, organizzata al Brixia Forum.

Sul palco si sono alternati Giovanni Valotti, presidente A2A, Ludovico Bussolati ad del Gruppo Same, Giovanni Bazoli, presidente onorario Banca Intesa, Massimo Costa, manager WPP, Teo Luzi comandante della Legione Carabinieri Lombardia, Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia, Enrico Alleva Presidente Fisna, etologo, accademico dei Lincei, Mario Fargetta, dj e produttore, Giuseppe Ambrosi, presidente Camera di Commercio di Brescia, Paola Cavallero, direttore Generale Microsoft Italia, Lorenzo Maternini, vice-presidente Talent Garden, Luigi Franceschetti, co founder Eli Wms, Walter Klinkon, il mago motivatore. Dieci minuti per raccontarsi - inizi, insuccessi, folgorazioni, incontri, sviluppi, desideri - e spazio alle domande degli studenti.

Il tutto scandito dalla presenza da workshop che hanno avvicinato e coinvolto i giovani in cerca di strade professionali. Negli spazi della fiera ci sono state dimostrazioni dei Carabinieri - le operazioni da fare sul luogo di un delitto, le perquisizioni dei cani antidroga -, i webinar «Arte, tecnologia, lavoro: dalla tradizione al 3D» con un’immersione nel mondo del cinema, cinema d’animazione, effetti speciali, arte e videogame. Studenti alla postazione del Gruppo Giovani Imprenditori di AIB, «La fabbrica dei balocchi», dove ci si è concentrati sul processo di selezione e alle competenze richieste dal mondo delle imprese. «Sì: puoi dar vita ai tuoi sogni!» è stato invece l’incontro firmato da Two Hundred Crowd e DuckMa che ha cercato di spiegare le fasi e le interconnessioni necessarie per realizzare i propri sogni (lavorativi). «Team Working e Problem Solving: con ScuolaZoo è anche divertente» il workshop di ScuolaZoo che ha messo alla prova il senso del gruppo e il capacità di lavorare insieme dei giovani iscritti. Spazio anche a Same con il «Vigneto Connesso», mentre Beretta si è proposta con «La Digital Company più antica al mondo». Sul palco centrale poi alcuni ragazzi hanno potuto praticare lo yoga nella classe «Sgranchimento: yoga coach» a cura di Yoga Loft23, mentre sono stati tanti coloro che si sono fatti incuriosire dalla Tesla allo stand EGM che ha poi raccontato agli studenti lo sviluppo dell'industria legata al rame.

