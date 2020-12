«Cosa cambia se rientro in Italia prima o dopo il 21 dicembre?»

In attesa che la Lombardia diventi zona gialla domenica 13 dicembre, e che quindi ci si possa muovere senza problemi tra Comuni diversi, come previsto dalle norme anti Covid, sono le domande su viaggi e spostamenti tra il 21 dicembre e il 6 gennaio a suscitare i quesiti più numerosi giunti alla mail coronavirus@giornaledibrescia.it.

Domande che abbiamo inoltrato alla prefettura che ci ha risposto tramite il capo di gabinetto Simeone.

Graziano abita nel Bresciano e dovrebbe andare ad assistere la nonna in Romania per qualche giorno per gravi problemi di salute, ci può andare? Quando rientra in Italia cosa deve fare? Cambia qualcosa se rientra prima o dopo il 21 dicembre?

Per la possibilità di spostarsi in Romania deve prendere contatti con le autorità romene e verificare quali sono le disposizioni. Se rientra in Italia prima del 21 sarà sufficiente il tampone effettuato almeno 48 prima e con esito negativo. Dopo il 21 è invece obbligatoria la quarantena.

Alessandra e il marito sono siciliani ma vivono a Brescia per lavoro. Avevano acquistato i biglietti aerei per tornare in Sicilia il 29 e il 31 dicembre. Lei ha la residenza al sud mentre il marito a Brescia; avrà problemi a tornare in Sicilia?

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti tra Regioni diverse e da/per le province autonome di Trento e Bolzano, anche per raggiungere le seconde case. Saranno sempre consentiti gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità o per motivi di salute. In ogni caso, è sempre consentito il rientro nel Comune in cui si ha la residenza, il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità. Ciò permetterà, ad esempio, il ricongiungimento di coppie che sono lontane per motivi di lavoro ma che convivono con una certa frequenza nella medesima abitazione.

Sono residente nel comune di Brescia, posso andare in un centro commerciale di Roncadelle per comprare i regali natalizi e per fare un reso di un articolo che ho acquistato?

Considerato che siamo ancora in zona arancione, gli spostamenti verso Comuni diversi sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra fra le cause giustificative. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

Barbara chiede se può rientrare a Brescia (suo domicilio) venendo da Rezzato (casa della figlia) il giorno di Natale.

Nei giorni 25 e 26 dicembre e primo gennaio sono vietati su tutto il territorio nazionale anche gli spostamenti tra Comuni. Resta sempre consentito il rientro nel proprio comune di residenza o domicilio.

Pietro: frequentavo un campo di addestramento ufficialmente riconosciuto, in un Comune diverso dal mio. Posso ricominciare a frequentare il campo per riprendere l’addestramento?

La risposta in questo caso è è no.

