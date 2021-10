Cosa c'è nei vagoni di un treno sanitario e a cosa serve

Dopo l'inaugurazione ufficiale prima a Roma e poi Milano, ha fatto tappa a Brescia per la presentazione alla cittadinanza il Treno sanitario della Regione Lombardia, nato dalla collaborazione di Areu, dipartimento Protezione civile e Ferrovie dello Stato. Un vero e proprio ospedale su rotaie, con 21 posti di terapia intensiva e la migliore tecnologia sanitaria attualmente in commercio.

Il treno sanitario è nato dal bisogno di presidi ospedalieri prodotto dalla pandemia di Covid-19, sulla scorta dei trasporti effettuati in emergenza nei mesi passati in regioni dove erano disponibili posti letto.

È dotato di comparti per il biocontenimento e può trasportare anche pazienti infettivi.

Il treno sanitario ha fatto tappa in stazione a Brescia - © www.giornaledibrescia.it Il treno sanitario ha fatto tappa in stazione a Brescia - © www.giornaledibrescia.it Il treno sanitario ha fatto tappa in stazione a Brescia - © www.giornaledibrescia.it Il treno sanitario ha fatto tappa in stazione a Brescia - © www.giornaledibrescia.it

I vagoni sono dotati di impianti di deposito e distribuzione di ossigeno, aria compressa e riserve idriche: vere e proprie unità mobili di terapia intensiva, 7 posti letto per ogni carrozza. Ogni vagone, inoltre, ha un impianto di ventilazione e sanificazione. Sul treno sono inoltre presenti due ecografi, 21 ventilatori polmonari, 5 postazioni di monitoraggio e trasmissione dei dati, 3 defibrillatori automatici, 2 emogas analizzatori, 2 videolaringoscopio, un broncoscopio e un massaggiatore cardiaco Lucas.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it