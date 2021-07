Coronavirus, solo 4 nuovi contagi nel Bresciano

Tornano a salire sopra i mille i nuovi casi di coronavirus in Italia. Secondo i dati del Ministero della Salute sono 1.010 (+103 rispetto a ieri) nonostante un numero inferiore di tamponi processati, 177.977 e che determina un tasso di positività in crescita allo 0,56%. A calare sono però i decessi, 14 (-10). I guariti sono oggi 1.735 mentre gli attuali positivi scendono di 739 attestandosi su un numero totale di 41.840. Sempre meno pazienti negli ospedali: 1.234 i ricoverati, in flessione di 37, 180 i pazienti in terapia intensive (-7) e 8 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare attualmente si trovano 40.426 persone. La regione con il numero maggiore di nuovi contagiati è la Campania (208), seguita da Sicilia (109) e Lazio (104).

Quanto alla Lombardia, con 31.940 tamponi effettuati è di cento il numero di nuovi casi positivi registrati (il tasso di positività risulta pari allo 0,3%). Un numero mai così basso dal 19 agosto, quando i casi furono 91. In regione non si è registrato nessun decesso. Il numero dei morti da inizio pandemia (33.791) resta quindi invariato.

Quanto a Brescia, sono 4 i nuovi casi registrati nella nostra provincia. Ieri se ne erano contati 12, anche se non è possibile stabilire se la variazione dipenda da un più ridotto numero di tamponi, il cui numero non è noto a livello provinciale.

Cala invece il numero dei ricoverati che sono 44 (uno meno di ieri) in terapia intensiva e 150 (-8) negli altri reparti. Per quanto riguarda le province, sono 55 i casi segnalati a Milano, di cui 40 in città, 9 a Bergamo, Varese e Lodi, 5 a Pavia e Mantova, 4 a Como e zero a Cremona, Lecco e Monza.

I vaccini

Quanto alle vaccinazioni, prosegue la campagna vaccinale a tutti i livelli. Partendo da quello nazionale, le somministrazioni complessive ammontano a 55.149.301, mentre le persone vaccinate in via definitiva risultano 21.765.004, pari al 40,03% della popolazione over 12.

Sul fronte lombardo, invece, sono 9.679.308 le dosi somministrate complessivamente (6.510.468 prime dose e 3.168.840 richiami), mentre nel Bresciano è lievitata al 75,60% la quota di popolazione che ha ricevuto la prima dose. In numeri assoluti si parla di 815.251 prime dosi e 385.053 richiami.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it