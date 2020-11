Coronavirus, Lombardia: il rapporto tamponi-contagiati scende

Buone notizie sul fronte dei contagi in Lombardia. Non per Brescia.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 52.712, i nuovi positivi 8.180 (ieri erano stati processati 47.194 con 10.955 casi).

Il rapporto è pari al 15,5%, ieri era 23,2%.

Crescono i positivi nel Bresciano, da 319 a 576 ma, come sempre, non vengono comunicati i numeri dei tamponi divisi per province.

I guariti/dimessi sono 1.615.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 52.712, totale complessivo: 3.377.673

- i nuovi casi positivi: 8.180 (di cui 443 'debolmente positivi' e 69 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 124.025 (+1.615), di cui 6.664 dimessi e 117.361 guariti

- in terapia intensiva: 764 (+56)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 6.907 (+225)

- i decessi, totale complessivo: 18.723 (+152)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.148, di cui 1.149 a Milano città;

Bergamo: 168;

Brescia: 576;

Como: 958;

Cremona: 193;

Lecco: 243;

Lodi: 131;

Mantova: 248;

Monza e Brianza: 854;

Pavia: 385;

Sondrio: 63;

Varese: 943

