Coronavirus: in Lombardia cresce la curva del contagio

I tamponi effettuati oggi negli ospedali lombardi sono 42.248 e 9.221 i nuovi positivi: più casi e più test processati che fanno crescere l'incidenza dei positivi sui tamponi, dal 19,8% di ieri al 21,8% di oggi.

Aumentano i contagi nel Bresciano, da 556 di ieri ai 623 di oggi (come ogni giorno ricordiamo che non vengono comunicati i tamponi effettuati in ogni territorio quotidianamente e quindi non è possibile calcolare l’incidenza dei positivi sui tamponi provincia per provincia).

Aumentano i decessi: sono 175, 10 in più di 24 ore fa.

I guariti/dimessi aumentano: sono 4.985 contro i 3.791 di giovedì.

20-11-20

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 42.248, totale complessivo: 3.724.757

- i nuovi casi positivi: 9.221 (di cui 652 'debolmente positivi' e 115 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 177.832 (+4.985), di cui 7.558 dimessi e 170.274 guariti

- in terapia intensiva: 930 (+15)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 8.304 (+13)

- i decessi, totale complessivo: 20.190 (+175)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.706, di cui 1.547 a Milano città;

Bergamo: 249;

Brescia: 623;

Como: 948;

Cremona: 124;

Lecco: 255;

Lodi: 156;

Mantova: 275;

Monza e Brianza: 986;

Pavia: 385;

Sondrio: 390;

Varese: 922

