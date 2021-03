Coronavirus, il punto nel Bresciano e in Lombardia

Sono 1.793 i nuovi positivi al coronavirus emersi in tutta Lombardia nel corso delle ultime 24 ore, a fronte di 21.137 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta così all'8,4%, in lieve aumento rispetto a ieri, ma sostanzialmente in linea con quello nazionale.

Quanto al dato bresciano, nella nostra provincia si contano 346 casi, quanto basta per rendere la nostra la seconda provincia in tutta la regione. Non ingannino i valori assoluti pressoché dimezzati rispetto a ieri. Come ogni weekend, infatti, derivano dalla contrazione del numero di esami effettuati in particolare nella giornata domenicale.

Passando ai ricoveri in ospedale, nei reparti ordinari calano di 75 unità i pazienti (poco meno di settemila: 6.694), mentre sono di fatto stabili i ricoveri in terapia intensiva (+2, totale 870). Quanto ai guariti/dimessi sono ora 601.915 (+8.591), di cui 5.667 dimessi e 596.248 guariti.

Infine, i decessi: nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono aggiunte altre 88 croci a causa del Covid-19. Il totale complessivo ammonta a 30.550.

Coronavirus, il bollettino di Regione Lombardia del 29 marzo 2021 - © www.giornaledibrescia.it

Di seguito, il dettaglio dei nuovi casi per singola provincia:

Milano: 608 di cui 245 a Milano città

Bergamo: 170

Brescia: 346

Como: 40

Cremona: 72

Lecco: 48

Lodi: 12

Mantova: 57

Monza e Brianza: 226

Pavia: 41

Sondrio: 40

Varese: 83

