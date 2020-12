Coronavirus, gli ultimi dati in Lombardia e nel Bresciano

Un lieve aumento nel rapporto tra tamponi effettuati e casi di positività, mentre diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-197) sia nelle terapie intensive (-19).

È in linea con quella nazionale la fotografia della situazione legata alla pandemia nella nostra regione. In Lombardia, stando ai dati diffusi dall'assessorato al Welfare, il numero dei tamponi effettuati è 36.271 e 3.751 sono i nuovi positivi, per un'incidenza pari al 10,3% (ieri era scesa al 9,4%).

Crescono anche i guariti/dimessi pari a 3.869 nelle ultime 24 ore. In totale, in Lombardia, si contano dall'inizio della pandemia 271.948 guariti.

Venendo al dettaglio della situazione ospedaliera, in terapia intensiva restano ricoverati 836 pazienti Covid (vale a dire appunto 19 meno di ieri), mentre più significativa è la flessione del totale dei degenti nei reparti comuni che scendono a quota 7.025 (-197).

Cresce, invece, il numero giornaliero di vittime: i decessi ufficiali ammontano complessivamente a 22.626, con un incremento di 347 unità, quando ieri erano stati 175.

Da ultimo, venendo al dettaglio delle province, quelle di Milano, Como e Varese restano quelle con la situazione più preoccupante. Il Bresciano appare stabile rispetto alla giornata di ieri: oggi si contano 323 nuovi casi contro i 303 delle 24 ore precedenti.

I nuovi casi per provincia:



Milano: 1.311, di cui 495 a Milano città

Bergamo: 104

Brescia: 269

Como: 457

Cremona: 74

Lecco: 68

Lodi: 121

Mantova: 86

Monza e Brianza: 323

Pavia: 299

Sondrio: 95

Varese: 454

