Contributi rinnovo auto inquinanti, da Brescia boom di richieste

Continua il boom di richieste di contributi per la sostituzione dei veicoli più inquinanti. A una settimana dall'apertura del bando «Rinnova Veicoli» sono arrivate 1.022 domande per circa 7 milioni di euro. Sul podio le province di Brescia (260), Milano (253), e Bergamo (136). Seguono Varese e Monza con 94 e 74 e via via tutte le altre. Chiude Lodi con 15 richieste.

«Questi numeri - ha commentato l'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo - confermano come, ancora una volta, la Regione Lombardia sia concretamente a fianco dei lombardi. Abbiamo studiato e realizzato un bando che che incentiva una mobilità sempre giù green e che contribuirà a svecchiare in maniera significativa il parco auto e togliere dalla circolazione i veicoli più inquinanti».

Il Bando «Rinnova Autovetture» è stato aperto martedì 15 ottobre 2019 e chiuderà il 30 settembre 2020. La misura è finalizzata a incentivare la sostituzione di autovetture inquinanti circolanti in Lombardia con veicoli a basse emissioni destinati al trasporto di persone. I contribuiti sono modulati in base alle categorie emissive e non alle tecnologie motoristiche.

