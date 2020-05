Con guanti e mascherine Brescia riparte in cerca di normalità

«Finalmente», gridano i commercianti e i baristi del centro città. E, insieme a loro, molti clienti che dopo settimane di lockdown sono usciti alla ricerca della normalità pre-emergenza sanitaria.

Non tutto è come prima, anzi: bisognerà abituarsi a lavarsi spesso le mani, indossare i guanti e, su tutto, non uscire di casa senza la mascherina.

Seguendo le regole, «non sempre chiarissime» come hanno denunciato alcuni commercianti, i bresciani cercano di recuperareper quella convivenza col coronavirus che di fatto è appena iniziata. Nel giorno in cui, stando ai dati di Regione Lombardia, si registrano nel Bresciano(ma i tamponi processati sono la metà rispetto a ieri).

Nei centri commerciali il rientro è stato soft e in sicurezza, alcune attività commerciali sui laghi hanno scelto di rimandare la ripartenza, così come hanno fatto alcuni chef stellati della provincia.

ANCHE BRESCIA PROVA A RIALZARSI

